Власти Кемерова персонально извинились перед горожанкой за ночной шум

Жительница Кемерова получила персональные извинения от представителя администрации города. Случилось это после того, как женщина пожаловалась в социальных сетях, что на улице Веры Волошиной, 20 рабочие не прекращали шуметь даже после 23.00.

- Почему в ночное время, а точнее в 23.30, ремонтируют территорию детского сада № 232? И никому дела нет, что есть время тишины! - выразила свое недовольство кемеровчанка. Жалоба женщины была услышана, администрация города Кемерово принесла свои извинения и сообщила, что это была вынужденная мера.

- Работы по благоустройству территории детского сада № 232 проводятся для создания безопасных условий для воспитанников учреждения и создания им благоприятных условий для нахождения в детском саду в новом учебном году с 1 сентября. 10 августа подрядчик поздно привез асфальт, хранению он не подлежит, в связи с этим была необходимость работать допоздна. Приносим извинения за доставленные неудобства. Руководителю учреждения указано на недопустимость нарушения законодательства РФ и Кузбасса, - сообщили в мэрии.