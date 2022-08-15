Кузбассовец попал в колонию за убийство гражданского мужа сестры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор 21-летнему жителю города Топки, обвиняемому в смерти мужчины. Об этом сообщает следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в августе прошлого года молодой человек распивал алкоголь в гостях у старшей сестры. В ходе застолья гражданский муж стал оскорблять женщину. Брат решил заступиться за сестру, произошел конфликт между мужчинами. Молодой человек ударил 39-летнего жителя ножом в живот. Женщина вызвала скорую помощь, мужчину госпитализировали. Однако он скончался в медучреждении от полученного повреждения.

Топкинец был задержан. Он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу женщины.