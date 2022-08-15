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Общество15 августа 2022 11:03

В Кемерове началось строительство инфекционной больницы

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Ленинском районе Кемерова построят инфекционную больницу на 320 коек, в том числе 18 реанимационных (6 - для детей, 12 - для взрослых). Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, 11 тысяч пациентов ежегодно будут получать специализированную медицинскую помощь в этой больнице. Сооружение возведут в два этапа. Объект будет сдан в 2025 году.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что во всех территориях региона создают одинаковые условия для комфортной жизни каждого кузбассовца, как в городах, так и сельских территориях, как на юге, так и на севере области.