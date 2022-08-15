Медиамарафон «Кузбасс-Донбассу»: Горловка, как сейчас живет город.

Разрушенные дома, осколки и стены со следами от снарядов. Но, несмотря на страшные кадры, жизнь в Горловке продолжается, и в ней есть место работе и учебе.

- Чуть поспокойнее стало, чем до этого было. Работа, дом, дети. Конечно, хотелось, чтобы уже восстановили наши детские садики. Чтобы детки могли уже общаться с ребятишками, гулять и учиться, - поделилась одна из жительниц Горловки.

В каждом районе города сегодня слышны строительные инструменты. И эти звуки как надежда, разрушенные стены восстанавливают с помощью ФСБ-блоков. Главное - сейчас закрыть помещения от ветра и дождя, пока на окнах вместо стекол полиэтилен. Рабочие говорят, что другого и не надо, ведь обстрелы продолжаются. Шифера в достаточном количестве, кровлю необходимо сделать до начала сезона дождей.

Воду привозят постоянно, поэтому жители перестали набирать большие емкости. Поддержку от российских регионов здесь чувствуют каждый день. Приезжают машины с гуманитарным грузом и техника для коммунальных служб.

- Привозят гуманитарную помощь. Есть множество людей, которым это необходимо. На данный момент нам без этого не обойтись, - отметила жительница города Горловка.