В Кемерове начался митинг-концерт в поддержку жителей Горловки

Фото: АПК.

В Кемерове стартовал митинг-концерт на площадке у Дома культуры шахтеров. Мероприятие проводится в поддержку жителей Горловки в рамках медиамарафона «Кузбасс - Донбассу». В открытой студии с 18.00 до 20.00 можно передать пожелания жителям Горловки, а также сделать пожертвования.

Трансляцию можно посмотреть в аккаунтах правительства Кузбасса и «Вести Кузбасс» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на сайтах «ГТРК Кузбасс» и телеканала «Кузбасс 1».

Напомним, в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».

Краткое наименование: АНО «АИСП».

ИНН 4205407740.

Счет 40703810326000001325.

БИК 043207612.

Корр. счет 30101810200000000612.

Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечислить средства можно по QR-коду.