Фото: АПК.
В Кемерове завершился митинг-концерт в поддержку жителей Горловки, который прошел в рамках медиамарафона «Кузбасс - Донбассу».
На протяжении всего мероприятия возле ДК шахтеров работали волонтеры. Они раздавали буклеты с информацией о способах оказания финансовой помощи Горловке и помогали желающим сделать пожертвование.
Присоединиться к ним может каждый из нас. Для этого достаточно воспользоваться реквизитами.
Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».
Краткое наименование: АНО «АИСП».
ИНН 4205407740.
Счет 40703810326000001325.
БИК 043207612.
Корр. счет 30101810200000000612.
Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».
Кроме того, перечислить средства можно по QR-коду.
Итоги медиамарафона будут подведены сегодня в прямом эфире в 21.30 в программе «В точку» на телеканале «Россия 24».
Фото: АПК.