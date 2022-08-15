Фото: АПК.

В Кемерове завершился митинг-концерт в поддержку жителей Горловки, который прошел в рамках медиамарафона «Кузбасс - Донбассу».

На протяжении всего мероприятия возле ДК шахтеров работали волонтеры. Они раздавали буклеты с информацией о способах оказания финансовой помощи Горловке и помогали желающим сделать пожертвование.

Присоединиться к ним может каждый из нас. Для этого достаточно воспользоваться реквизитами.

Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».

Краткое наименование: АНО «АИСП».

ИНН 4205407740.

Счет 40703810326000001325.

БИК 043207612.

Корр. счет 30101810200000000612.

Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечислить средства можно по QR-коду.

Итоги медиамарафона будут подведены сегодня в прямом эфире в 21.30 в программе «В точку» на телеканале «Россия 24».