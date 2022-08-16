В Кузбассе за неделю более 350 человек пострадали от клещей

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе снижается активность клещей: за неделю от этих лесных кровопийц пострадали 363 человека, в том числе 92 ребенка. Актуальные данные озвучили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

С начала сезона в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 26 186 человек, из них 5 263 ребенка. В прошлом году пострадавших было больше: 28 681 человек, детей - 5 944.

Лабораторно было исследовано более 17 тысяч клещей, в 697 из них обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 6562 - боррелии, в 1170 - маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 1054 - маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Всего в Кузбассе зафиксировано 76 случаев заражения клещевым энцефалитом и 139 случаев - боррелиозом.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры предосторожности при походе в лес.