Два жителя Кузбасса угнали автомобиль и попали на нем в ДТП в Алтайском крае

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Два 25-летних друга угнали в Калтане автомобиль и совершили на нем ДТП в Алтайском крае. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Молодые люди после вечеринки гуляли по городу и в одном из дворов заметили автомобиль ВАЗ-2111. Мужчины решили угнать его и разобрать на запчасти для продажи. Чтобы их никто не нашел, они отправились на машине к знакомым в Алтайский край - там они хотели спрятать авто. Однако до пункта назначения кузбассовцы не добрались. В поселке Пуштулим Алтайского края они попали в ДТП, столкнувшись с микроавтобусом. После аварии подельники бросили машину и на попутках вернулись в Калтан. В родном городе молодых людей сразу же задержали сотрудники полиции.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.