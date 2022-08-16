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Происшествия16 августа 2022 1:04

В Кемерове всю ночь искали пропавшего 9-летнего мальчика

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове нашли 9-летнего мальчика, который пропал вечером в понедельник. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Ночью на официальной странице отряда появилась ориентировка на пропавшего в Рудничном районе ребенка. Сообщалось, что 15 августа 9-летний мальчик не вернулся с прогулки.

Поиски велись всю ночь, и рано утром волонтеры сообщили, что ребенок найден.

- Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! - написали они.

Напомним, что вчера 15-летние подростки, пропавшие без вести в Ленинске-Кузнецком, были найдены мертвыми. Предполагается, что дети упали с большой высоты.