В Кемерове всю ночь искали пропавшего 9-летнего мальчика

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове нашли 9-летнего мальчика, который пропал вечером в понедельник. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Ночью на официальной странице отряда появилась ориентировка на пропавшего в Рудничном районе ребенка. Сообщалось, что 15 августа 9-летний мальчик не вернулся с прогулки.

Поиски велись всю ночь, и рано утром волонтеры сообщили, что ребенок найден.

- Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! - написали они.

Напомним, что вчера 15-летние подростки, пропавшие без вести в Ленинске-Кузнецком, были найдены мертвыми. Предполагается, что дети упали с большой высоты.