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Происшествия16 августа 2022 1:35

Лишился более двух миллионов: житель Кузбасса перевел деньги мошенникам 150 раз

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

62-летний житель Юрги поверил в легенду мошенников и потерял 2,3 миллиона рублей. При этом он переводил деньги 150 раз!

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, мужчине позвонил якобы сотрудник одного из правоохранительных ведомств и сообщил, что аферисты пытаются оформить от его имени кредиты в разных банках. Для блокировки этих действий юргницу посоветовали срочно взять самому «зеркальные кредиты» и перевести все средства на «безопасный счет». Под диктовку мошенника мужчина в четырех разных банках оформил займы на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. После чего вместе со своими деньгами перечислил по указанным реквизитам. Мужчина осуществил 150 переводов и только потом решил выяснить, как вернуть деньги назад. Однако телефоны мошенников оказались недоступны.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».