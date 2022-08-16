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Общество16 августа 2022 2:21

В Кузбассе мужчина отсудил у виновника ДТП 200 тысяч рублей

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей ФОКИН

В Осинниках пострадавший в ДТП мужчина отсудил у виновника аварии 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

ДТП произошло, когда водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с другим, в результате чего пострадал второй водитель. Мужчина сильно ударился головой о боковое стекло и потерял сознание. Ему была проведена операция. После этого горожанин обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП, и его требования были удовлетворены.

Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства. Мужчина не захотел, чтобы к нему применялись меры принудительного исполнения, и выплатил компенсацию.