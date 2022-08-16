В Кемерове состоится театральный фестиваль KUZBASSING, спектакли для которого создали горожане

Фото: KUZBASSING Театральный фестиваль Кемерово / ВКонтакте

В ближайшие выходные в Кемерове пройдет двухдневный театральный фестиваль KUZBASSING. Его участники - активные творческие горожане и молодые театральные деятели - создавали спектакли об истории Кемерова в течение шести недель и теперь покажут их зрителям.

20 августа главной площадкой фестиваля станет площадь кузбасских историй в парке «Антошка». Там покажут спектакли: «Вспоминая о Кузбассе» по книге Рут Кеннел «Товарищ Костыль» (18.00) и «Томь трехликая» (19.00). Также в программе квест «Профессия-шахтер», обзор редкого фонда из сектора книжных коллекций ГНБК им. В. Д.Федорова, ярмарка кемеровских сувениров. Площадка будет работать с 16.00 до 21.00

21 августа мероприятия пройдут на главной сцене Парка чудес. Зрители смогут увидеть пластический спектакль «Новое время» (17.00), Playback-театр (18.00) и уличный спектакль «Легенда о реке Томь» (19.00). Продолжительность фестивального дня - с 17:00 до 20:00.