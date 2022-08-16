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Общество16 августа 2022 3:59

Более 27 миллионов рублей собрали жители Кузбасса на помощь в восстановлении Горловки

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Кузбассовцы собрали 11 миллионов 524 тысячи рублей на восстановление Горловки Донецкой народной республики. Деньги жертвовали во время 17-часового медиамарафона «Кузбасс - Донбассу».

Отметим, что в Кузбассе сбор на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки организовали в середине июля по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей. За это время в общей сложности собрали 27 миллионов 173 тысячи рублей.

Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что кузбассовцы не только перечисляли средства, но и собирали одежду, обувь, продукты, вещи первой необходимости, а также вещи, необходимые, чтобы горловские ребята могли начать новый учебный год.