В Кемерове за лето отремонтировали 73 двора

Фото: администрация г. Кемерово

В этом году в Кемерове в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» было отремонтировано 73 двора. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас специалисты проверяют качество уложенного асфальта - для этого в отремонтированных дворах берут пробы. В лабораториях их будут исследовать на плотность, прочность, водонасыщение и водостойкость.

В администрации напомнили, что для участия в программе горожанам необходимо провести собрание с собственниками дома и иметь всю необходимую документацию - это все помогают сделать управляющие компании. Собственники жилья оплачивают 5 % всей стоимости ремонтных работ.

Всего с 2017 года по данной программе в Кемерове было отремонтировано более 500 придомовых территорий.