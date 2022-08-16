Фото: АПК.

В Кузбассе запускают в работу первый проходческий комбайн совместного с ДНР производства. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, горная техника - совместный продукт машиностроителей Ясиноватского машиностроительного завода (Ясиноватая, Донецкая народная республика), Кузбасского электромашиностроительного завода («ТоргИнвест», Кемерово) и компании «Ильма» (Томск). Первый импортозамещающий проходческий комбайн будет работать на шахте имени С. Д. Тихова (Ленинск-Кузнецкий).

- Это реальный результат соглашения о сотрудничестве между машиностроителями Донбасса и Кузбасса, которое было подписано в июне этого года на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Это взаимовыгодный контракт. Кузбасский завод «ТоргИнвест» производит взрывозащищенные электродвигатели и вентиляторы для работы в агрессивных средах. Теперь вся проходческая техника Ясиноватского машиностроительного завода оснащается взрывозащищенными электродвигателями кузбасского производства. Это большой шаг вперед в импортозамещении, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

«ТоргИнвест» стал инициатором этого проекта. Завод планирует поставлять угледобывающим предприятиям Кузбасса проходческую технику НПО «ЯМЗ», а также обеспечивать гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Томская компания «МП «Ильма» оснастила комбайн системой автоматизации и управления оборудованием, которая отвечает требованиям искробезопасности и взрывозащиты.