Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе завершена регистрация кандидатов на выборы, которые пройдут в начале сентября в восьми муниципальных округах. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

9, 10 и 11 сентября избирательные кампании состоятся в Новокузнецке, а также в Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Чебулинском, Тисульском, Юргинском, Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах.

На сегодняшний день завершился этап выдвижения кандидатов. Зарегистрированы 203 претендента, из них 173 - представители партий и 30 - самовыдвиженцы. Участвовать в выборах будут шесть партий: «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и политическая партия «Социальной защиты».

Наиболее масштабные избирательные кампании пройдут в Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах - там будут выбирать советы народных депутатов в полном составе. В Прокопьевском муниципальном округе зарегистрированы 90 кандидатов на 22 замещаемых мандата. В Новокузнецком муниципальном округе конкуренция немного ниже - 80 кандидатов на 25 мандатов.