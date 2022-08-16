Глава Кемерова показал бульвар рядом с будущим спортивным комплексом «Кузбасс-арена»

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кемерове рядом с будущим спортивным комплексом «Кузбасс-арена» появится бульвар. Мэр города Илья Середюк опубликовал в своем телеграм-канале фотографии со строящегося объекта.

Сейчас там завершается озеленение: высажены ели, сосны, декоративные кустарники, цветы. Осталось сформировать газоны и посеять траву.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Уже почти полностью заасфальтированы проезжая часть, технические тротуары, будущие пешеходные зоны и велодорожки. Вскоре специалисты начнут монтировать освещение.