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Общество16 августа 2022 5:05

Глава Кемерова показал бульвар рядом с будущим спортивным комплексом «Кузбасс-арена»

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кемерове рядом с будущим спортивным комплексом «Кузбасс-арена» появится бульвар. Мэр города Илья Середюк опубликовал в своем телеграм-канале фотографии со строящегося объекта.

Сейчас там завершается озеленение: высажены ели, сосны, декоративные кустарники, цветы. Осталось сформировать газоны и посеять траву.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Уже почти полностью заасфальтированы проезжая часть, технические тротуары, будущие пешеходные зоны и велодорожки. Вскоре специалисты начнут монтировать освещение.