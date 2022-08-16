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Общество16 августа 2022 5:31

Этим летом в Кузбассе трудоустроили рекордное число подростков

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Этим летом в Кузбассе трудоустроили рекордное за последние 10 лет число подростков. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, региональная служба занятости помогла найти временную работу на период летних каникул 14 130 подросткам. В числе лидеров по трудоустройству несовершеннолетних - Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Мариинский, Промышленновский округа.

Министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин отметил, что в первую очередь в трудовые отряды принимают несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Подростки, работая в свободное от учебы время, не только получают финансовую независимость, но и знакомятся с различными видами деятельности, расширяют социальные связи.

Ознакомиться с дополнительной информацией по временному трудоустройству подростков можно на интерактивном портале министерства труда и занятости населения Кузбасса.