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Общество16 августа 2022 5:44

Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании ОЭЗ «Кузбасс»

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Минэкономразвития России подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кузбасс». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что особая экономическая зона «Кузбасс» даст новый импульс развитию региональной экономики.

На территории ОЭЗ пять якорных резидентов планируют реализацию проектов по производству:

- извести;

- минеральных удобрений;

- продуктов переработки зерна амаранта;

- медицинской мебели;

- продуктов питания.