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Происшествия16 августа 2022 6:55

В кузбасском городе автомобиль сбил велосипедиста

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ОГИБДД по Анжеро-Судженскому городскому округу

Фото: ОГИБДД по Анжеро-Судженскому городскому округу

В Анжеро-Судженске автомобилист наехал на велосипедиста, в результате пострадавший мужчина был госпитализирован. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 15 августа на улице Куйбышева, 67. На улице было темно, шел дождь, в итоге в условиях плохой видимости водитель автомобиля Hyundai Creta не заметил велосипедиста и наехал на него. Пострадавший мужчина получил травмы различной степени тяжести, сейчас он находится в больнице.

Фото: ОГИБДД по Анжеро-Судженскому городскому округу

Фото: ОГИБДД по Анжеро-Судженскому городскому округу

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.