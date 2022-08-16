Сергей Цивилев обсудит с предпринимателями взаимодействие производителей легкой промышленности Кузбасса и торговых центров

Сергей Цивилев 17 августа в формате открытого диалога обсудит с предпринимателями тему взаимодействия производителей легкой промышленности Кузбасса и торговых центров. Мероприятие пройдет в Кемерове, в ТРЦ «Лапландия» в 17.00. Об этом сообщает администрация правительства региона.

К участию приглашены руководители профильных министерств и департаментов Кузбасса, представители федеральных министерств и ведомств, общественных и деловых объединений предприниматели, производители одежды и представители торговых центров и торговых сетей региона.