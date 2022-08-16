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Происшествия16 августа 2022 7:59

В Кузбассе пропал немой мужчина

Жителей Кемеровской области просят помочь в поисках
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В поселке Рассвет Новокузнецкого района ищут 32-летнего Павла Чернышова. Мужчина 16 августа 2022 года уехал на велосипеде красного цвета и не вернулся. Волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 158 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы темно-русые, серо-голубые глаза. Он был одет в темно-синюю ветровку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серо-зеленую кепку. Также с собой у мужчины была черная сумка.

Отмечено, что житель нуждается в медицинской помощи и не разговаривает.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.