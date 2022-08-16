Житель Кузбасса угнал неисправный автомобиль, починил его и попал в аварию

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Белове полицейские по горячим следам задержали мужчину, который угнал неисправный автомобиль ВАЗ-2107, починил его, а затем попал на нем в аварию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сломанная машина стояла на парковке предприятия, где работает ее владелец. Прохожий 25-летний мужчина решил угнать автомобиль, чтобы добраться на нем до своего дома в пгт Промышленная. Он не сумел запустить двигатель, но не растерялся и, вызвав такси, отбуксировал чужое авто до трассы. Оттуда при помощи проезжающих мимо водителей двух грузовиков и внедорожника доставил автомобиль на станцию технического обслуживания в пгт Промышленная. Там машину починили, после чего мужчина поехал на ней кататься, но далеко не уехал: не справился с управлением и перевернулся, в результате чего автомобиль загорелся. Подоспевшие по переданной ориентировке полицейские обнаружили на проселочной дороге автомобиль, охваченный пламенем.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.