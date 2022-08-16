В Кемерове за два дня жители лишились более двух миллионов рублей, поговорив по телефону с незнакомцами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове за два дня шесть жителей в возрасте от 26 до 68 лет лишились более 2,7 миллиона рублей, поговорив по телефону с незнакомцами. В ГУ МВД по Кузбассу сообщили, что все преступления были совершены по одной схеме.

В ведомстве отметили, что жителям поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они говорили, что у них есть информация из банков: якобы мошенники пытаются оформить от имени кемеровчан крупные кредиты. Позже с жителями связывались псевдопредставители службы безопасности банка и подтверждали информацию о заявках на кредит.

Жителей Кемерова убеждали срочно взять займы, чтобы опередить аферистов, а после перевести сбережения на «безопасный счет». Кузбассовцы соглашались и переводили средства по указанным реквизитам. Позже они пытались связаться с псевдобанкирами, чтобы узнать, когда можно вернуть деньги обратно, но им никто не отвечал. Тогда жители обратились в полицию.

Правоохранители устанавливают личность мошенников. Возбуждены шесть уголовных дел. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.