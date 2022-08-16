Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2022 9:49

В Кузбассе попал под суд житель, обвиняемый в организации убийства мужчины в 2007 году

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе попал под суд житель, обвиняемый в организации убийства мужчины в 2007 году.

В Кузбассе попал под суд житель, обвиняемый в организации убийства мужчины в 2007 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 33-летний новокузнечанин, обвиняемый в организации убийства мужчины в 2007 году. Об этом сообщает следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в марте 2007 года мужчина предложил работнику конюшни убить перекупщика автомобилей, которому его семья задолжала крупную сумму денег. Мужчина разработал план совершения преступления и подыскал оружие. Затем они назначили перекупщику встречу.

Когда перекупщик приехал, они проследовали с мужчиной на его автомобиле по городу, и работник конюшни застрелил его. После они скрылись. Тело убитого нашли жители, которые вызвали правоохранителей.

Однако установить и задержать мужчин не удалось. В ноябре 2016 года были получены результаты кропотливой непрерывной работы. Задержали жителя, который признался в убийстве и рассказал о подельнике.

Организатор убийства скрывался от правоохранителей, его объявили в федеральный розыск. В апреле 2022 года новокузнечанина задержали в Бийске, где он проживал под другой фамилией, которую сменил в 2011 году. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.