В Кузбассе попал под суд житель, обвиняемый в организации убийства мужчины в 2007 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 33-летний новокузнечанин, обвиняемый в организации убийства мужчины в 2007 году. Об этом сообщает следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в марте 2007 года мужчина предложил работнику конюшни убить перекупщика автомобилей, которому его семья задолжала крупную сумму денег. Мужчина разработал план совершения преступления и подыскал оружие. Затем они назначили перекупщику встречу.

Когда перекупщик приехал, они проследовали с мужчиной на его автомобиле по городу, и работник конюшни застрелил его. После они скрылись. Тело убитого нашли жители, которые вызвали правоохранителей.

Однако установить и задержать мужчин не удалось. В ноябре 2016 года были получены результаты кропотливой непрерывной работы. Задержали жителя, который признался в убийстве и рассказал о подельнике.

Организатор убийства скрывался от правоохранителей, его объявили в федеральный розыск. В апреле 2022 года новокузнечанина задержали в Бийске, где он проживал под другой фамилией, которую сменил в 2011 году. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.