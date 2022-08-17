В Кузбассе создадут первый в мире цифровой двойник речного бассейна

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса, председатель совета МАСС Сергей Цивилев провел совещание с участием генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, руководителями и представителями регионов СФО. Администрация правительства региона сообщает, что в рамках заседания состоялась презентация масштабного проекта «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», разработанного по инициативе Сергея Цивилева.

Глава региона отмечает, что Кузбасс станет пилотным регионом, в котором планируется создать первый в мире цифровой двойник речного бассейна, впоследствии данный опыт можно будет тиражировать в других субъектах России.

Цель проекта заключается в сохранении и экологической реабилитации уникальных водных объектов, входящих в Обь-Иртышский бассейн. Данную задачу планируют выполнить за счет построения системы комплексного управления водными ресурсами.

Добавим, что о планах по созданию цифрового двойника реки в Кузбассе заговорили еще в 2019 году. Планировалось, что первым оцифрованным водоемом станет река Ускат, процесс должен был занять не менее трех лет. Всего же было запланировано девять цифровых двойников: четыре - на юге Сибири, два - на ее севере и три - на Урале. В бассейне Оби гидрологические исследования будут проводиться на Телецком озере и реках Большой Киалим, Миасс, Тура и Ускат, в нижней Оби - на острове Белом в Обской губе, а также на международном стационаре «Мухрино» в Ханты-Мансийском автономном округе.