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Кузбасс лидирует в Сибири по инвестиционному климату. Об этом сообщила директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на совещании по вопросам инвестиционной привлекательности регионов СФО и повышения качества жизни людей.

В этом году Кузбасс в национальном рейтинге занял 12-е место, сохранив результат 2021 года, и стал лучшим среди регионов Сибирского Федерального округа.

Глава региона Сергей Цивилев отмечает, что во всех регионах Сибири важно создать привлекательный инвестиционный климат для развития бизнеса и повышения уровня жизни населения. Санкции, которые вводит Запад, нужно рассматривать как новые возможности для внутренних изменений и взаимодействия в вопросах выпуска товаров для импортозамещения.

По итогам совещания Сергей Цивилев дал поручение составить программу по реализации лучших практик в сфере развития деловой среды и роста инвестиционной привлекательности. В сентябре пройдет Восточный экономический форум, на котором будет утверждена программа - соглашение о сотрудничестве регионов МАСС и АСИ.