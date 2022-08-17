В Кузбассе пропал 60-летний мужчина

Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В деревне Пихтовка Мариинского района ищут 60-летнего Виктора Васильева. Мужчина 15 августа 2022 года ушел в лес и не вернулся. Волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы отсутствуют, голубые глаза. Он был одет в камуфляжную куртку и камуфляжные штаны, в темно-зеленые сапоги, красную шапку.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.