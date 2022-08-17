В Кемерове столкнулись мотоцикл и автомобиль на перекрестке

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16 августа в 20.40 столкнулись мотоцикл и автомобиль возле дома № 36 по улице Терешковой в Кемерове. Очевидцы опубликовали кадры ДТП в соцсети. В городской ГИБДД сообщили подробности случившегося.

В ведомстве отметили, что 36-летний водитель управлял мотоциклом Racer, при выполнении поворота налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Mazda, за рулем которого был 57-летний мужчина.

Также в ведомстве уточнили, что в ДТП никто не пострадал, но причинен материальный ущерб.