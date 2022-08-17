Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2022 5:37

В Кузбассе нашли двух женщин, которые заблудились в лесу, собирая грибы

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ВКонтакте/gkuko42.

Фото: ВКонтакте/gkuko42.

В районе деревни Кожевниково Юргинского округа 15 августа около 13.00 заблудились две женщины. Они пошли в лес за грибами и должны были вернуться через два часа. В Агентство по защите населения и территории Кузбасса сообщение об их пропаже поступило в 18.10.

Спасатели прибыли на место происшествия, провели осмотр лесного массива, но женщин не обнаружили. Поиски продолжили 16 августа. В 11.00 жительниц нашли в районе поселка Алабучинка. Женщина вывели из леса и передали полицейским.

Отмечено, что жительницы от медицинской помощи отказались.