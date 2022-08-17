В Кузбассе к нормативному состоянию приведут более 200 км дорог до 1 сентября

Фото: АПК.

В Кузбассе по нацпроекту до 1 сентября к нормативному состоянию будет приведено более 200 км дорог. На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне направлено более 6,5 млрд рублей.

- Этот год в Кузбассе объявлен годом безопасности дорожного движения. Главная задача - сделать наши трассы и инфраструктуру рядом с ними более качественными и надежными как для водителей, так и для пешеходов. Для этого в регионе ремонтируются действующие и строятся современные автомагистрали. Важно, что их оснащают интеллектуальными транспортными системами безопасности. До 1 сентября должны быть завершены все асфальтоукладочные работы и нанесена светоотражающая разметка, чтобы в осенний период, особенно неблагоприятный из-за погодных условий и сниженной видимости, кузбасские автомобилисты были дополнительно подстрахованы, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Новокузнецке в рамках БКД в этом году в нормативное состояние приведут 12 участков автомобильных дорог. В Кемерове по нацпроекту в этом сезоне обновят 22 дорожных объекта.

Всего в регионе к нормативному состоянию в этом сезоне будет приведено около 450 км автомобильных дорог, на эти цели направлено 22 млрд рублей.