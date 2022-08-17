Экономическая зона «Кузбасс» привлечет около 92 миллиардов рублей инвестиций

Пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что Минэкономразвития России подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс», где планируется реализовать проекты с инвестициями более 92 миллиардов рублей.

- Минэкономразвития России совместно с Кемеровской областью проводят комплексную работу по диверсификации экономики Кузбасса. Так, резидентами создаваемой ОЭЗ планируется вложить более 92 миллиардов рублей инвестиций, создать около 1,2 тысячи новых рабочих мест, - прокомментировал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Пять якорных резидентов хотят начать производство извести, минеральных удобрений, продуктов переработки зерна амаранта, а также медицинской мебели, продуктов питания и иной продукции. ОЭЗ будет создана в границах двух муниципальных образований - Топкинского района и города Кемерово. Изначально создание ОЭЗ «Кузбасс» было одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах только на западе города Топки. На расширении границ ОЭЗ ранее настаивали региональные власти, так как это поможет увеличить возможности реализации инвестиционных проектов.

Правительство региона собирается направить на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры территории ОЭЗ «Кузбасс» более 3 миллиардов рублей до 2025 года. Указанная сумма будет взята из средств регионального бюджета, которые были привлечены в Кузбасс в рамках бюджетного инфраструктурного кредита.