В современные сельские ФАПы в Кузбассе приходит работать молодежь

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В современные ФАПы, которые открывают в селах Кузбасса, приходит работать молодежь. Об этом сообщает администрация правительства региона. В текущем году только в ФАПы и сельские амбулатории Новокузнецкого округа трудоустроились шесть выпускниц Кузбасского медицинского колледжа.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов отмечает, что в регионе активно развивается сеть современных сельских медпунктов. Модульные ФАПы оснащены всем необходимым оборудованием. Условия работы позволяют привлекать в село молодых специалистов. Только за прошлый год фельдшерами и медсестрами в село устроились 36 молодых медиков, в этом - уже 13.

Напомним, для привлечения в медицинские организации Кузбасса молодых специалистов, которые окончили высшие и средние учебные заведения, действует целый комплекс мер социальной поддержки. Например, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» гарантируют единовременную выплату при трудоустройстве в труднодоступные, удаленные, сельские населенные пункты, рабочие поселки, города и пгт с населением до 50 тысяч человек. Сумма пособия - от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Единовременная выплата в размере одного миллиона рублей полагается медицинским работникам, трудоустроенным по программе «Дефицитные специальности». В 2020 году такой материальной поддержкой воспользовался 121 специалист, в 2021 году - 138, с начала 2022 года - 24 медработника.