В Кемерове организуют два дополнительных автобусных маршрута для доставки зрителей на фестиваль «Небофест»

Фото: kemerovo.ru.

Для доставки зрителей на фестиваль «Небофест» будет организована работа двух дополнительных автобусных маршрутов. Об этот сообщает администрация города Кемерово.

Так, 21 августа с 11.30 до 22.00 будет организована работа автобусных маршрутов: № 9 «КЭМЗ - «Сельхозтехника», № 9/1 «Драмтеатр - аэродром «Кемерово-Северный», № 9/2 «Д. п. «Центральный» - аэродром «Кемерово-Северный». Проезд в автобусах платный, тарифы для льготных категорий действуют в обычном режиме.

Также 21 августа с 7.00 до 23.00 будет ограничено движение по ул. Мартемьянова от дома № 23 до ул. Старый аэропорт, по ул. Гоголя от ул. Мартемьянова до ул. Угловой, по ул. Угловая от ул. Гоголя до дома № 310 на ул. Угловой, по ул. Семашко от ул. Индустриальной до ул. Угловой. Объезд транспорта будет осуществляться по улицам Рабочая и Угловая.