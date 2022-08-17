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Общество17 августа 2022 8:16

В Кемерове на бульваре Строителей почти на неделю ограничат остановку и стоянку транспорта из-за фестиваля

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: kemerovo.ru.

Фото: kemerovo.ru.

В Кемерове 18 - 24 августа на бульваре Строителей будет ограничена остановка и стоянка транспорта. Об этом сообщает администрация города.

В связи с проведением в областном центре фермерского фестиваля «Свое», на бульваре Строителей с 20.00 часов 18 августа до 19.00 часов 24 августа будет ограничена остановка и стоянка транспорта. Ограничения касаются участка от проспекта Ленина до проспекта Химиков.

Время проведения фермерского фестиваля «Свое» - 20 и 21 августа с 10.00 до 20.00.