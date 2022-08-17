Фото: АПК.

В южной агломерации Кузбасса активно строятся и ремонтируются школы и детсады. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Жители региона должны получать качественное образование в современных условиях. Все преобразования, которые проводятся, направлены на всестороннее развитие наших детей. Важно, что в проектировании новых детских садов, школ и колледжей задействованы и ребята, и родители, и педагоги, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

За четыре года в южной агломерации:

- по губернаторской программе «Моя новая школа» капитально отремонтировали и оснастили 10 школ;

- в рамках нацпроекта «Демография» построили восемь детских садов, еще четыре строятся в настоящее время;

- в рамках региональной программы «Мой новый детский сад» будут отремонтированы еще два дошкольных учреждения;

- в Новокузнецке и Новокузнецком округе построили две новые современные школы, еще одна будет построена в столице южной агломерации в 2023 году;

- в Киселевске построено и отремонтировано четыре образовательных учреждения;

- в поселке Трудармейский в рамках нацпроекта «Демография» открылся новый детский сад «Чебурашка»;

- в Гурьевском округе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» капитально отремонтировали горскинский детский сад «Радуга». На базе гурьевских школ №№ 11, 5 и салаирской школы № 25 к новому учебному году будут открыты центры «Точка роста».