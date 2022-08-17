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Происшествия17 августа 2022 10:15

Два человека пострадали: в Кузбассе столкнулись автобус и автомобиль

Очевидцы опубликовали кадры ДТП в соцсети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ВКонтакте/prkp_online.

Фото: ВКонтакте/prkp_online.

В Прокопьевске 16 августа произошло столкновение автобуса с автомобилем возле дома № 11 на улице Есенина. Очевидцы опубликовали кадры ДТП в соцсети. В ГИБДД Кузбасса сообщили подробности случившегося.

В ведомстве отметили, что 45-летний водитель автобуса Hyundai выполнял поворот налево на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который двигался во встречном направлении.

В ДТП пострадали два человека: 29-летний водитель Mitsubishi и его 27-летняя пассажирка.