В Кузбассе продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки

Кузбассовцы собрали 28 миллионов 621 тысячу рублей на восстановление Горловки Донецкой народной республики. Средства также будут направлены на приобретение оборудования для школ, больниц, детских садов. Администрация правительства региона напоминает, что в рамках прошедшего 15 августа медиамарафона только за один день было собрано 11 миллионов 524 тысячи рублей.
Отметим, что в Кузбассе сбор организовали в середине июля по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:
Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».
Краткое наименование: АНО «АИСП».
ИНН 4205407740.
Счет 40703810326000001325.
БИК 043207612.
Корр. счет 30101810200000000612.
Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».
Также средства можно перевести при помощи QR-кода.
Фото: АПК.