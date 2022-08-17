Сергей Цивилев: сохранение мемориалов погибшим воинам - проявление нашего уважения к их подвигу и пример для подрастающего поколения

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса провел выездное совещание на площадке перед мемориалом воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных вооруженных конфликтах, расположенном на Пионерском бульваре в Кемерове.

Представители городской администрации, ветераны Российского союза ветеранов Афганистана и семьи погибших солдат также приняли участие в совещании. Обсудили сроки и варианты капитального ремонта памятника и прилегающей к нему территории.

Губернатор Сергей Цивилев рассказал, что монументу всего 19 лет, но он уже разрушается, многометровая конструкция становится небезопасным объектом. Сохранение мемориалов погибшим воинам - проявление нашего уважения к их подвигу и пример для подрастающего поколения, отметил глава региона.

До 30 августа подготовят заключение по оценке состояния комплекса, а затем пройдет государственная экспертиза проекта и электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. Проект планируют сдать уже в ноябре 2022 года.