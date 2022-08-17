76 тысяч «зайцев» проехали за один день в автобусах Новокузнецка

Глубину проблемы с оплатой проезда горожанами озвучили в администрации Новокузнецка.

Так, например, за один день почти 180 тысяч новокузнечан воспользовались услугой городского транспорта, однако не все пассажиры оказались добропорядочными. По данным, собранным единым центром организации пассажирских перевозок, было выявлено, что из общего количества пассажиров 15 586 воспользовались льготами, 18 291 человек использовали пересадочный тариф, а остальными пассажирами оказались «зайцы». Их количество составило 76 388 человек.

Для первых двух групп лиц местная казна выделила 208 тысяч рублей. Перевозка же «зайцев» привела транспортную организацию к ущербу в размере 1 429 378 рублей. Итого недополученная оплата за проезд составила 1 638 315 рублей.