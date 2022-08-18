В Кузбассе не видят оснований для возвращения жестких антиковидных ограничений

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По словам главы региона, власти контролируют ситуацию. И, несмотря на то, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией растет в ряде субъектов РФ, в том числе в Кузбассе, и есть рекомендация соответствующих федеральных структур вновь ввести масочный режим, делать это в данный момент не планируется.

- Болеют, как правило, сейчас в более легкой форме, чем раньше, смертность от коронавируса тоже низкая. Поэтому мы не видим оснований для введения таких ограничений, - ответил губернатор на вопрос, возможно ли сейчас ужесточение антиковидных требований в торгово-развлекательных центрах.

Сергей Цивилев привел пример из строительной отрасли: на важном социальном объекте, возводимом сейчас на Притомском проспекте в Кемерове, в одном месте трудится почти тысяча человек; некоторые из них заболевают, но, потемпературив два-три дня, снова выходят на работу, массовых заражений в коллективе не наблюдается.