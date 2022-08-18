За сутки в Кузбассе выявили 479 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 479 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 50 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 172 343 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 166 524 человека выздоровели, 2 554 скончались, 3265 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.