В Кузбассе открыли первый в России колледж креативных индустрий

Фото: АПК.

В Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства открыли федеральную инновационную экспериментальную площадку института развития профессионального образования «Колледж креативных индустрий 42».

- Мы даем нашим детям возможность получать качественное образование по тем направлениям, которые особенно востребованы сейчас. Вы нам очень нужны, поэтому наша задача - сделать так, чтобы у вас была возможность прямо во время обучения получить необходимые навыки и сразу после окончания колледжа включиться в работу. Мы уверены, что вы сделаете наш Кузбасс еще лучше, еще интереснее, еще комфортнее, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Колледж станет экспериментальным и инновационным центром предпринимательской деятельности и профессиональной подготовки кадров.

Подготовка студентов будет вестись по направлениям:

- «Медиадизайн»;

- «Производство мультимедийного контента».