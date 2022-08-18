В Кузбассе попал под суд гендиректор фирмы, который похитил у дольщиков около 66 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Кузбассу.

В Кузбассе в отношении 55-летнего жителя Междуреченска расследовано уголовное дело о мошенничестве на сумму около 66 млн рублей, полученных от участников долевого строительства. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что с 2012 по 2017 год кузбассовец был генеральным директором строительной компании, взял на себя обязательства по сооружению и введению в эксплуатацию 12-этажного жилого дома в Междуреченске. Организация не имела разрешения на строительство и рассчитанной сметной стоимости проекта, но заключала предварительные договоры купли-продажи квартир по ценам ниже рыночных.

Кроме того, договоры с дольщиками не регистрировались и не могли являться основанием для предоставления жилплощади. Дольщикам выдали лишь квитанции об оплате, а деньги поступали в личное распоряжение гендиректору.

Позже строительная компания объявляла о переносе срока сдачи объекта. А также планируемая этажность жилого дома неоднократно занижалась. Обязательства перед 62 дольщиками исполнены не были.

Генеральный директор скрывался от правоохранителей, его объявили в розыск. Задержали мужчину в июле 2021 года в Москве. Уголовное дело направлено в суд. Жителю грозит до десяти лет лишения свободы.