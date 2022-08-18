«Стой. Убедись и иди»: на Лесной поляне в Кемерове появились новые дорожные надписи

Фото: ГИБДД Кузбасса

В жилом районе Лесная поляна в Кемерове рядом с пешеходными переходами появились надписи «Стой», «Убедись и иди». Об этом рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Предупреждающие надписи нанесли сотрудники ГИБДД совместно с педагогами Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения. Это сделано, чтобы напомнить юным пешеходам правила перехода проезжей части.

В Госавтоинспекции напомнили, что, даже двигаясь на зеленый сигнал светофора, нужно прежде убедиться в безопасности - посмотреть налево и направо - и только после этого идти.