В Кемерове вновь перекроют улицу Волгоградскую

Фото: кузбасский филиал СГК.

В Кемерове вновь перекроют на несколько дней сквозной проезд по улице Волгоградской. Об этом рассказали в кузбасском филиале СГК.

Движение будет ограничено с 20.00 19 августа до 6.00 понедельника, 22 августа. Это связано с ремонтными работами: специалисты будут прокладывать новый трубопровод тепловой сети.

Напомним, что 30 июля на этом участке уже закрывали движение - тогда рабочие демонтировали воздушный переход тепломагистрали над дорогой. Теперь они будут укладывать трубы под проезжую часть.

- Это делается в рамках реконструкции тепловой сети по улице Химиков с переносом магистрального трубопровода под землю и расширением его пропускной способности: был диаметром 700 мм, будет 800 мм, - объяснили в СГК.

В компании подчеркнули, что ремонтные работы не повлияют на подачу горячей воды жителям Ленинского района.