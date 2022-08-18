«Возбуждено уголовное дело»: в полиции Кузбасса рассказали подробности смертельного наезда грузовика на 10-летнюю девочку

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В Яшкинском округе по факту ДТП, в котором погибла девочка-пешеход, возбуждено уголовное дело. Об этом «Комсомолке» рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла 16 августа около 11.00 на улице Советской в пгт Яшкино. Водитель грузовика Shacman сбил 10-летнюю девочку, которая вышла на дорогу из-за стоявшего автобуса. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В Госавтоинспекции Кузбасса призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила. Водителям рядом с автобусными остановками необходимо снижать скорость, а пешеходам следует переходить проезжую часть по пешеходным переходам. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка дорогу можно переходить под прямым углом к краю проезжей части на участке без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.