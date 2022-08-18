Фото: АПК.

На юге Кузбасса активно развивается промышленный, событийный, культурно-познавательный туризм. Наиболее перспективные туристические предложения разработаны в Междуреченске, Прокопьевске, Гурьевском округе и Таштагольском районе. Туристические объекты на юге Кузбасса посетили более двух миллионов человек.

- Туризм становится одним из ключевых направлений развития экономики Кузбасса. Мы проводим масштабную работу по созданию новейшей современной инфраструктуры туризма: гостиниц, баз отдыха, кафе, строим дороги, совершенствуем качество услуг. В регионе появляются новые места отдыха, реставрируются культурно-познавательные объекты, создаются новые экскурсионные маршруты, увеличивается турпоток. Важно, что кузбассовцы могут качественно отдохнуть именно в родном регионе, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Туристические точки в южной агломерации:

- спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» в Таштагольском районе - один из самых популярных курортов в России, который выходит на мировой уровень. По инициативе губернатора Сергея Цивилева здесь запущена программа лояльности для кузбассовцев, включающая льготы для жителей региона;

- «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития - Междуреченск». В 2021 году турпоток в Междуреченске составил 92 тысячи туристов, в том числе Поднебесные Зубья посетили 35 тысяч человек, гору Югус - более 30 тысяч туристов;

- в Прокопьевске для привлечения туристов разработаны восемь маршрутов для внутреннего и въездного туризма. Один из самых популярных - проект «Зенковский парк», на территории которого в 2022 году впервые прошел фестиваль уличной еды и барной культуры «ProПикник» и II региональный фестиваль пэчворка «Лоскутная мозаика»;

- в Гурьевском округе имеются все ресурсы: природные достопримечательности, памятники архитектуры, горнолыжный комплекс «Золотая гора», центр отдыха «Салаирские плесы», санатории, Салаирский кряж, черновая тайга.