Кузбасские врачи поменяли форму черепа годовалому ребенку

Нейрохирурги Кемеровской областной детской клинической больницы смогли «пересобрать» череп годовалому ребенку. Малыш родился с диагнозом «скафоцефалия», что подразумевает неправильную форму черепа. После того, как врачи одной из местных поликлиник поставили этот диагноз, кроху отправили на лечение в областную детскую больницу имени Атаманова. Там малыш попал сразу в операционную. Врачам пришлось распилить голову ребенка ради лечения, сообщила пресс-служба областной детской больницы имени Атаманова.

Заведующий хирургическим отделением № 3 Александр Селиверстов рассказал подробнее об этом диагнозе:

- Это одна из форм краниостеноза, когда преждевременно закрывается шов, который соединяет две теменные кости. Голова (если смотреть сверху) имеет в таком случае форму яйца. Во время операции нейрохирурги распилили кости черепа и сшили их в форме «шахматной доски».

Медики утверждают, что, когда заживут швы и отрастут волосы, на голове юного пациента не будет видно ни одного шрама. Также они добавили, что подобная операция дает не только эстетический эффект. С помощью проведенной операции ребенка избавили от расстройства зрения, синдрома повышенного внутричерепного давления, трудного усвоения информации и целого ряда неврологических проблем.

Операция по восстановлению прошла успешно, сейчас ребенок чувствует себя хорошо.