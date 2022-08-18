В Кемерове осудили женщину, похитившую рюкзак у кондуктора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Кемерова вынес приговор ранее неоднократно судимой 37-летней жительнице, которая похитила рюкзак у кондуктора. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

Так, в марте 2022 года в полицию обратилась 34-летняя женщина-кондуктор. Она рассказала, что у нее похитили рабочий рюкзак, в котором были проездные билеты, зарядное устройство для телефона и деньги. Ущерб составил около 13,5 тысячи рублей.

Правоохранители задержали одну из пассажирок автобуса. Выяснилось, что женщина заметила за одним из сидений рюкзак. Пассажирка убедилась, что за ней никто не наблюдает, надела рюкзак на плечо, вышла на ближайшей остановке. Кемеровчанка продала зарядное устройство, деньги потратила, а билеты выбросила.

Уголовное дело было направлено в суд. Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно. Также она обязана возместить ущерб.